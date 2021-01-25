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ديني

انهيار ودموع.. محبو وأقارب عبلة الكحلاوي يودعوها إلى مثواها الأخير.. فيديو وصور

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد - ابراهيم قنديل - كيرلس صلاح
دموع وانهيار وحزن أقل ما يوصف به جنازة الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية التي رحلت عن عالمنا مساء أمس ، حيث لم يتمالك أقارب الراحلة ومحبيها أنفسهم واجهشوا بالبكاء عقب انتهاء صلاة الجنازة وأثناء خروج جثمان الراحلة من مسجد الباقيات الصالحات بالمقطم ،

حيث يتوجه الجثمان الى مقابر العائلة بالبساتين لمثواه الأخير ، وشارك في وداع الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي عدد من رجال الفن والدعاة وسط حضور كبير من محبيها وعشاقها من أبناء الشعب المصري . 

وأدى المئات من محبي وأقارب الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي صلاة الجنازة عليها في مسجد الباقيات الصالحات بهضبة المقطم عقب صلاة الظهر ، وخيم الحزن والأسى على وجوه المصلين حيث التزم الجميع أثناء الصلاة بمسافة التباعد وارتداء الكمامة .

الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 

انهيار ودموع.. محبو وأقارب عبلة الكحلاوي يودعوها إلى مثواها الأخير.. فيديو وصور
انهيار ودموع.. محبو وأقارب عبلة الكحلاوي يودعوها إلى مثواها الأخير.. فيديو وصور
انهيار ودموع.. محبو وأقارب عبلة الكحلاوي يودعوها إلى مثواها الأخير.. فيديو وصور
انهيار ودموع.. محبو وأقارب عبلة الكحلاوي يودعوها إلى مثواها الأخير.. فيديو وصور
انهيار ودموع.. محبو وأقارب عبلة الكحلاوي يودعوها إلى مثواها الأخير.. فيديو وصور
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