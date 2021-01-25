انهيار ودموع.. محبو وأقارب عبلة الكحلاوي يودعوها إلى مثواها الأخير.. فيديو وصور

دموع وانهيار وحزن أقل ما يوصف به جنازة الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية التي رحلت عن عالمنا مساء أمس ، حيث لم يتمالك أقارب الراحلة ومحبيها أنفسهم واجهشوا بالبكاء عقب انتهاء صلاة الجنازة وأثناء خروج جثمان الراحلة من مسجد الباقيات الصالحات بالمقطم ،
حيث يتوجه الجثمان الى مقابر العائلة بالبساتين لمثواه الأخير ، وشارك في وداع الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي عدد من رجال الفن والدعاة وسط حضور كبير من محبيها وعشاقها من أبناء الشعب المصري .
وأدى المئات من محبي وأقارب الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي صلاة الجنازة عليها في مسجد الباقيات الصالحات بهضبة المقطم عقب صلاة الظهر ، وخيم الحزن والأسى على وجوه المصلين حيث التزم الجميع أثناء الصلاة بمسافة التباعد وارتداء الكمامة .