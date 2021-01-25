مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ينظم حوارا مجتمعيا مع أهالي كفر العلو

نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية حوارا مجتمعيا متعدد الأطراف من الأكاديميين وبعض قيادات الجمعيات الأهلية بمنطقة كفر العلو وممثلين من نادى كفر العلو وكوادر شباب كفر العلو، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.





استهدف الحوار مناقشة أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا وتوفير الاحتياجات الخاصة بالمجتمع ولا سيما فى وقت جائحة كورونا وماترتب عليها من مستجدات وذلك من قبل الجهات الحكومية والأهلية المشاركه فى تطوير كفر العلو، كما تضمن الحوار عرض الجهود التى قام بها المركز التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى عدة جوانب تنموية.





تضمن الحوار المجتمعي مناقشة آليات جمع البيانات والمعلومات اللازمة للتطبيق فى كفر العلو مع اتباع كل الجوانب الاحترازية، هذا إلى جانب طرح الدور البينى بين الجامعة والجهات المشاركة في تطوير كفر العلو مثل شركة الأسمدة ووزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ونادى كفر العلو.





كما استهدف الحوار المجتمعى نشر الوعى بين الأطراف المجتمعية بكفر العلو بقيمة العمل التنموى والمشاركة المجتمعية من ابناء المنطقة، والتأكيد على أسس العمل البينى بين كافة الأطراف المشاركة في تطوير كفر العلو وذلك بالتأكيد على اتباع الإجراءات الرسمية والشفافية والمشاركة في العمل والتخطيط السليم ومراعاة عنصر الوقت وتحديد المهام والأدوار وفتح قنوات مضافة للمشاركة على الصعيد الحكومى والأهلى لتنمية المنطقة، ووضع رؤية استشرافية فى ضوء ماسيتم جمعة من خلال مسوح قواعد البيانات.