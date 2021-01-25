خالد الجندي ورمضان عبد المعز ينعيان عبلة الكحلاوي: فقدنا هرما من أهرام الخير

وأضاف « الجندى » في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، «إنا لله وإنا إليه راجعون ونصبر ونحتسب على رحيل أم المساكين والمصريين والمحتاجين»، منوهًا بأنها كانت أم حقيقية لكل إنسان يحتاج كلمة حانية وهدوء فى الطبع ورقة فى التعامل وصدق فى التعبير، وكانت علم ولطف وكرم وإحسان. كانت أم حقيقية لكل إنسان يحتاج كلمة حانية وهدوء فى الطبع ورقة فى التعامل وصدق فى التعبير، وكانت علم ولطف وكرم وإحسان.

وتابع "وقبل ذلك وبعد ذلك شديدة الحب لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، مؤكدًا أننا فقدنا هرم من أهرام الخير وعلامة من علامة البر، حيث إن الراحلة عبلة الكحلاوى كانت تمثل قيمة من قيم مصر الحقيقية التى تثبت أن هذا البلد معطاء لكل من يفعلون الخيرات ويحاربون المنكرات فى صمت، كما أنها دائمة العطاء والمساعدة فى هذا البلد وذات روح طيبة ومباركة.

وكان في حلقة سابقة ، قد نبه

عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن

المجتمع لا يحترم أي زواج عرفي، مدللًا على ذلك بأن أي شقة من شقق الدعارة عندما يتم الهجوم عليها تكون مليئة بوثائق الزواج العرفي، و ليس المجتمع فقط وإنما أيضًا

شرطة الآداب لا تعترف بالزواج العرفي، والقانون لا يعترف به ولا تقام به دعوى نفقة، وإنما يقام بها دعوى نسب؛ لكون الشرع يتشوف لإقامة المصلحة للصغير.