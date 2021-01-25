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ديني

خالد الجندي ورمضان عبد المعز ينعيان عبلة الكحلاوي: فقدنا هرما من أهرام الخير

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:15 م
خالد الجندي ورمضان
خالد الجندي ورمضان عبد المعز ينعيان عبلة الكحلاوي: فقدنا هرم
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في نعي الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى، فقدنا هرمًا من أهرام الخير وعلامة من علامة البر.

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وأضاف «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، «إنا لله وإنا إليه راجعون ونصبر ونحتسب على رحيل أم المساكين والمصريين والمحتاجين»، منوهًا بأنها كانت أم حقيقية لكل إنسان يحتاج كلمة حانية وهدوء فى الطبع ورقة فى التعامل وصدق فى التعبير، وكانت علم ولطف وكرم وإحسان.

وتابع "وقبل ذلك وبعد ذلك شديدة الحب لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، مؤكدًا أننا فقدنا هرم من أهرام الخير وعلامة من علامة البر، حيث إن الراحلة عبلة الكحلاوى كانت تمثل قيمة من قيم مصر الحقيقية التى تثبت أن هذا البلد معطاء لكل من يفعلون الخيرات ويحاربون المنكرات فى صمت، كما أنها دائمة العطاء والمساعدة فى هذا البلد وذات روح طيبة ومباركة.

وكان في حلقة سابقة ، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن المجتمع لا يحترم أي زواج عرفي، مدللًا على ذلك بأن أي شقة من شقق الدعارة عندما يتم الهجوم عليها تكون مليئة بوثائق الزواج العرفي، وليس المجتمع فقط وإنما أيضًا شرطة الآداب لا تعترف بالزواج العرفي، والقانون لا يعترف به ولا تقام به دعوى نفقة، وإنما يقام بها دعوى نسب؛ لكون الشرع يتشوف لإقامة المصلحة للصغير.

وحذر من أن إباحة الزواج العرفي يعني ضياع شباب الجامعة وأبنائنا في سن المراهقة في زمن تحللت فيه الروابط الأسرية، مشيرًا إلى أن من يقبل على الزواج العرفي يبحث عن منفذ للهروب من العلاقة وقت الجد، كما أن التحايل والإقبال على الزواج العرفي من أجل الحصول على معاش أكل سُحت.
 
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