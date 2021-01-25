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حوادث

شاهد.. الأجهزة الأمنية بالشرقية توزع الحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:43 م
اثناء الاحتفال
اثناء الاحتفال
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محمد العيسوى

فى لافتة لاقت كل المحبة والود.. قام وفد من ضباط مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بتوزيع الورد والحلوى على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة ال ٦٩، وذلك لتوطيد جذور الثقة بين الشرطة والمواطنين، كما تفاعل المواطنون مع ضباط الشرطة وتبادلوا التهنئة.

و احتفلت وزارة الداخلية اليوم بالذكرى الــ ٦٩ لاعياد الشرطة المصرية والتى توافق يوم ٢٥ يناير من كل عام تخليدا لذكرى بطولة ضباط الشرطة فى معركة الاسماعيلية ١٩٥٨.

وألقى  اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  كلمة جاء نصها كالتالي:

السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى .. رئيس الجمهورية السادة الحضور

بالغ التقدير والاعتزاز لتشريفكم إحتفال هيئة الشرطة بالذكرى التاسعة والستين لمعركة الإسماعيلية الخالدة التى سطرت ببطولاتها صفحة مضيئة فى سجل العطاء والنضال الوطنى لرجال الشرطة الأوفياء يساندهم أبناء
شعب مصر العظيم واليوم ..ورغم تباين التحديات وإختلافها تبقى المبادىء على ثباتها ويواصل رجال الشرطة عطاءهم لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار فى إطار عقيدة أمنية تشكلت ركائزها من أسمى معانى الوطنية.

 وتمضى مسيرة الوطن بقيادتكم سيادة الرئيس لإنجاز مقومات الدولة العصرية وإرساء قواعد التحديث والتطوير فى كافة المجالات وبإصرار مضت خطواتكم الثابتة لتحقيق حياة آمنة وكريمة لكل مواطن أساسها العدل وتوازن الحقوق والواجبات.

ولقد جاءت السياسة الأمنية المعاصرة .. فى إطار من التعامل الواعى مع الواقع ومتغيراته إعلاء للمصالح العليا للوطن وتجسيدا لإرادته وحماية لمسار التنمية والديمقراطية فى مختلف المجالات حيث تحرص وزارة الداخلية على ترجمة إيمانها الكامل بأن المفهوم الشامل للأمن القومى قد أصبح ضمانة أساسية لدعم مقومات الإستقرار فى إطار السياسة العامة للدولة وتكامل جهود كافة مؤسساتها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
شاهد.. الأجهزة الأمنية بالشرقية توزع الحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة
شاهد.. الأجهزة الأمنية بالشرقية توزع الحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة
شاهد.. الأجهزة الأمنية بالشرقية توزع الحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة
شاهد.. الأجهزة الأمنية بالشرقية توزع الحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة
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