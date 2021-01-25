أرقام قياسية.. وزير الأوقاف لـ النواب: الدولة عظمت عوائد إيرادات الوقف لتحقيق أعلى عائد سنوي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خير داعم في الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته ، مؤكدًا أن الوزارة استطاعت بفضل هذا الدعم تعظيم عوائد الوقف.





جاء ذلك أمام لجنة الشئون الدينية والأوقاف التي عقدت بالبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون الوقف الخيري.





واضاف الوزير خلال اجتماع اللجنة، كما استطاعت تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م ، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وحققت أرقاما قياسية غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر يناير ٢٠٢١ م بإذن الله تعالى.



