ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي .. قائمة وموعد مباراة بيراميدز .. بعثة مونديال الأندية وتوقيت السفر الى قطر

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:05 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء ‏اليوم الاثنين بمقر الجزيرة، تشكيل البعثة التي تسافر إلى قطر يوم الجمعة المقبل، على متن طائرة ‏خاصة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.‏

زار اليوم، علي أبو جريشة وعماد سليمان، رمزا كرة القدم بالنادي الأسماعيلي، النادي الأهلي والتقيا بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ من اجل الحصول على خدمات الثنائي مروان محسن ورامي ربيعة على سبيل الإعارة.


أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن قائمة الفريق التي تواجه بيراميدز غدًا.

يستضيف ملعب الدفاع الجوي غدا، الثلاثاء، مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز تجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز فى مباراة منتظرة بين الفريقين.

أعلن النادي الأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا، فيما سيتم إعادة مسحة أكرم توفيق.

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سفير مصر بجيبوتي ورامي ربيع فى انتظار بعثة المقاولون العرب غدا

أبرز غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش.. كيف يسد موسيماني الثغرات في نهائي كأس مصر

قائمة الأحمر ..غيابات مهمة في الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

ابراهيم فايق يكشف سبب استبعاد مروان محسن من قائمة الاهلي لمواجهة المقاصة

تعرف على التشكيل الرسمي لبعثة الأهلي في مونديال العالم للأندية

سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة بيراميدز .. وإعادة مسحة أكرم توفيق

ترشيحاتنا

إصابة مدافع ريال مدريد بفيروس كورونا

خاص.. مدرب ناشئي يوفنتوس يصدم الأهلي والدحيل قبل انطلاق مونديال الأندية

شبورة مائية وبرودة شديدة ليلا .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

عصيت أوامره.. وزير الداخلية الأسبق: رفضت الاستمرار في الوزارة خلال حكم محمد مرسي

قرار نهائى.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال الأندية بقطر

تفاصيل وفاة نجم نادي السكة أثناء مباراة للفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بي إم دبليو X5 في سوق السيارات المصري

شلل وأمراض غريبة.. كورونا طويل الأمد يهدد حياة مئات الأطفال في العالم | صور

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل