بالتعاون مع الجامعة اللبنانية.. نادى ريادة الأعمال بحلوان ينظم ندوة اونلاين لتكنولوجيا التعليم

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان عن تنظيم ندوة بعنوان" ريادة الأعمال فى تكنولوجيا التعليم تجربة نادى الروبوت فى جامعة اللبنانية الدولية " وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
وتقام هذه الدورة بنظام التعليم عن بعد أونلاين، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الدولية.
وقد حدد أن تقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021 عبر تطبيق "zoom" فى تمام الساعة السادسة مساءً.
ويحاضر فى الندوة الدكتور سامي حمود الأستاذ بكلية العلوم ومؤسس ومدير نادي الروبوت بالجامعة اللبنانية الدولية.
كما طلب نادي ريادة الأعمال بحلوان من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة حلوان الراغبين في حضور الندوة التسجيل من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/fMpvqEejgm3vxdvG8
وتهدف الندوة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين المهتمين بمجال تكنولوجيا التعليم.