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مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يكشف تفاصيل حملة «حمايتهم واجب عليك» ..فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:14 م
مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد العوضي، المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف، عن تفاصيل حملة "حمايتهم واجب عليك"، قائلًا "هدفنا توعية الأسرة بخطورة التطرف".

وقال "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، "الحملة تأتي ضمن الحملات التي يقوم بها المرصد لمكافحة التطرف، ويقوم بها بصفة مستمرة للحفاظ على المجتمع".

وأضاف "تهدف الحملة إلى الحفاظ على الأسرة بشكل عام"، مشيرًا إلى أن الأب والأم دورهما حماية أبنائهما من كل خطر بما فيه الإرهاب.

ونوه بأن سبب تسمية الحملة باسم "حمايتهم واجب"، لتصل بسهولة إلى كل الفئات والثقافات.

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