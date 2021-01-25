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منوعات

إسرائيلية تغتصب 74 طالبة في إستراليا وتفر هاربة

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:40 م
صدى البلد
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أحمد شريف

واقعة هزت المجتمع الإسترالي والإسرائيلي، تم اتهام مديرية مدرسة إسرائليلة،  بالاعتداء الجنسي على طالبات  مدرسة لليهود المتزمتين في ملبورن، بإستراليا، حيث قال محاميها إنه تم تسليم موكلته المدعوة لمالكها ليفر، إلى إستراليا اليوم الاثنين، بموجب حكم صدر من المحكمة العليا الأسترالية.


وحاولت المتهمة التهرب من ترحيلها إلى ستراليا تمهيدا لمحاكمتها، بكافة الطرق، حيث زعمت بأنها مريضة نفسيا، لتظل قضياتها متداولة ومستمرة بالمحاكم الإسرائيلية منذ 7 سنوات من إقامة الدعوة ضدها في 2014.


وأنكرت  مديرة المدرسة المتهمة بالاعتداء على الطالبات جنسيا، الاتهامات الموجهة إليه ا


وتواجه مديرة المدرسة إسرائيلية الإصل، 74 اتهاما بالاعتداء الجنسي، من ضمنها تهمة اغتصاب فتيات بالمدرسة التي تديرها، حيث تطلب الشرطة الاسترالية بالقبض على المتهمة بعد هروبها من استراليا في 2008 بعد تناوب الاتهامات عليها.


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