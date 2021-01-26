باتشيكو: سنتوج بالدوري وأفريقيا على حساب الأهلي

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يهدف للفوز بلقب دوري We المصري ودوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري مع الفريق.





وأشار باتشيكو في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أنه منذ أن وصل إلى مصر في فترة ولايته الثانية مع الزمالك، نجح في تحقيق نفس عدد النقاط التي حققها الأهلي.





وقال باتشيكو: "هذا الموسم سنصل إلى نهائي دوري الأبطال وسنتوج باللقب، هذا هو هدفنا الكبير، دائمًا ما أقول للاعبين أنا هنا لأنني أريد أن أكون بطلًا".





وأكمل: "هذا الموسم يجب أن نكون أبطال الدوري، لا يصح أن نكون خلف الأهلي بـ20 نقطة، منذ أن وصلت إلى مصر فالزمالك حقق نفس عدد نقاط الأهلي في كل المباريات".



