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توك شو

هنادي مهنا: ناس كتير كانت في فرحنا منعرفهمش.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:45 ص
هنادي مهنا واحمد
هنادي مهنا واحمد خالد صالح
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هاني حسين
كشفت الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح كواليس فرحهما وحياتهما الزوجية .

وقالت هنادي مهنا في حوار مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" انا مواعيدي مضبوطة بشكل كبير وأحمد بيحب التأخير عن أي موعد".

وأضافت:"  في الفرح  كان فيه ناس كتيرة موجودة مكناش نعرفهم، وتبع أحمد خالد صالح قررت تيجي الفرح محبة".

وأكملت هنادي مهنا:" أول مرة قلت لـ أحمد بحبك  كانت علي الواتس اب، وبعد ما اتقالت موقفناش عندها، وكملنا كلامنا عادي في حاجات تانية».

وأوضحت: «أنا فاكرة اتقالت يوم ايه والساعة كام وكنت لابسة ايه وهو كان لابس ايه».

وعقب "أحمد خالد صالح"، قائلا: «أنا فاكر كنا فين وفاكر كل حاجه.. وهنادي ما شاء الله ذاكرتها جامدة كمبيوتر».
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