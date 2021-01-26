هنادي مهنا: ناس كتير كانت في فرحنا منعرفهمش.. فيديو

كشفت الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح كواليس فرحهما وحياتهما الزوجية .





وقالت هنادي مهنا في حوار مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" انا مواعيدي مضبوطة بشكل كبير وأحمد بيحب التأخير عن أي موعد".





وأضافت:" في الفرح كان فيه ناس كتيرة موجودة مكناش نعرفهم، وتبع أحمد خالد صالح قررت تيجي الفرح محبة".





وأكملت هنادي مهنا:" أول مرة قلت لـ أحمد بحبك كانت علي الواتس اب، وبعد ما اتقالت موقفناش عندها، وكملنا كلامنا عادي في حاجات تانية».





وأوضحت: «أنا فاكرة اتقالت يوم ايه والساعة كام وكنت لابسة ايه وهو كان لابس ايه».





وعقب "أحمد خالد صالح"، قائلا: «أنا فاكر كنا فين وفاكر كل حاجه.. وهنادي ما شاء الله ذاكرتها جامدة كمبيوتر».