انسى آلام القولون بتناول كوب واحد فقط من هذا المشروب في المساء

القولون أو الأمعاء الغليظة هو أحد أجزاء القناة الهضميّة، ويمتدّ من الأمعاء الدقيقة وصولًا إلى المستقيم، تتمثّل وظيفته الأساسية في امتصاص الماء والقليل من المواد الغذائيّة، كما يحلّل بواسطة بكتيريا الفلورا وهى المواد العضويّة في الفضلات.

البابونج أفضل مهدئ للقولون

كشف خبير الطب البديل طلال مداح، عن تناول مشروب لعلاج القولون، وهو البابونج فهو أحد النباتات الخضراء ذات الرائحة المحببة، وله خصائص مضادة للالتهابات وفوائد عديدة واستخدامات طبيّة منوّعة. سنعرض في هذا المقال فوائد البابونج للقولون، إضافة إلى بعض فوائد البابونج العامّة، وبعض الأعشاب الأخرى لمشاكل القولون.

فوائد البابونج للقولون

يهدّئ القولون العصبي.

يخفف الآلام الناتجة عنه.

يحدّ من آلام الأمعاء وتشنجها.

يخفف الغازات ويعالج انتفاخ المعدة.

يعالج الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي والتي من بينها القولون العصبي.

ملطّف لالتهابات القولون.

تحضير البابونج لعلاج القولون

يتم تحضيره كما نحضّر الشاي والأعشاب الأخرى تمامًا، حيث نُضيف ملعقة كبيرة من أزهار البابونج الجافة في كوب من الماء المغلي ونتركه من عشر دقائق إلى عشرين دقيقة حتّى يستخلص الماء المواد الفعالة منه، ثمّ نشربه.

نضع 40 غرامًا من البابونج في كوب، ونضيف إليه 30 غرامًا من النعناع البلدي و30 غرامًا من الترنجان، ثمّ نسكب على الخليط الماء المغلي ونتركه مدّة عشر دقائق، ثمّ نشربه.

نضع 20 غرامًا من البابونج في كوب، ونُضيف إليه 20 غرامًا من الشمّر أو الشومر، و20 غرامًا من عرق السوس، ثمّ نُضيف إليه الماء المغلي ونتبع الطريقة السابقة في شربه.

ملاحظة طريقة التحضير الأخيرة لا يُنصح بالإكثار منها، فيكفي فنجان واحد كل مساء.