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منوعات

لحظات مؤلمة.. زوجان يفقدان رضيعتهما لسبب مأساوي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:09 م
زوجان يفقدان رضيعتهما
زوجان يفقدان رضيعتهما لسبب مأساوي استمر نصف ساعة
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يارا زكريا
عاش زوجان اسكتلنديان لحظات مؤلمة فقد على إثرهما طفلتهما الرضعية التي لم يتعد عمرها في الدنيا 19 يومًا بشكل مأساوي ومفاجئ.
 
شاهدت الأم المنكوبة طفلتها تموت أمام عينها بعد امتناع منقذي المجتمع المدني عن المساعدة في إنقاذ الطفلة بحجة أن الأمر مؤثرًا للغاية. 

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية علمت ميجان ثروب وزوجها كريس أن أحد المنقذين من المؤسسات المجتمعية كان في الشارع وقت وقوع المأساة، لكن لم يتم استدعاؤه بسبب السياسة. 

ولأول مرة أجرت والدة الطفلة الإنعاش القلبي الرئوي لها بمساعدة متحدث من خدمة الإسعاف، معتقدة أن المتطوعين المدربين في طريقهم، لكن استغرق الأمر 30 دقيقة حتى تصل سيارة إسعاف إلى منزلهم. 

من جانبها، أقرت خدمة الإسعاف أنها تقوم الآن بمراجعة دور المستجيب الأول لحالة الطفلة، بما في ذلك ما إذا كان بإمكانهم حضور حالات الأطفال وكونهم خالفوا سياستهم من عدمه. 

كانت ميجان، والتي تعمل مديرة شركة في المنطقة مع والدتها ماريان جاثيروم، في المنزل عندما توفيت إيفا ابنتها بينما كان زوجها كريس يعمل على تقطيع السمك في حظيرة أسماك محلية.

أكد الزوجان أن التدخل المبكر كان من الممكن أن ينقذ حياة طفلتهم إيفا؛ لذا يعملون الآن على تغيير هذه السياسة لمنع الآخرين من عيش نفس المعاناة، وفقًا لتقرير ديلي ريكورد.

لحظات مؤلمة.. زوجان يفقدان رضيعتهما لسبب مأساوي
لحظات مؤلمة.. زوجان يفقدان رضيعتهما لسبب مأساوي
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