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أخبار العالم

توجيه عاجل من الصحة العالمية حول لقاح كورونا.. وإنذار للحوامل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:09 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
عبرت منظمة الصحة العالمية عن تحفظها على أفضلية تلقيح المسافرين بسبب محدودية المخزون من لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة في ذات السياق إلى المهلة الممكنة بين جرعتي موديرنا وانها يمكن أن تمدد لـ 6 أسابيع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) نصيحة سريرية جديدة اليوم الثلاثاء لعلاج مرضى COVID-19 ، بما في ذلك أولئك الذين تظهر عليهم أعراض مستمرة بعد الشفاء.

 وقالت أيضًا إنها نصحت باستخدام جرعة منخفضة من مضادات التخثر لمنع تجلط الدم. 

وذكرت  المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ، مارجريت هاريس ، في إفادة صحفية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف ، إن فريقًا من الخبراء المستقلين بقيادة منظمة الصحة العالمية ، والموجود حاليًا في مدينة ووهان بوسط الصين حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة البشرية في ديسمبر 2019 ، من المقرر أن يغادر الحجر الصحي في اليومين المقبلين، لمتابعة عملهم على أصول ظهور الفيروس.

أوصت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية بإعطاء لقاح موديرنا المضاد لكورونا على جرعتين بفاصل 28 يومًا ، يمكن تمديدها في ظروف استثنائية إلى 42 يومًا، أي 6 أسابيع.

نصحت مجموعة من خبراء الصحة العالمية، في سلسلة من التوصيات الصادرة بعد مراجعة البيانات بأن اللقاح لايجب إن يستخدم على النساء الحوامل إلا إذا كن عاملين في مجال الصحة أو لديهن ظروف تعرضهن لخطر كبير.

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