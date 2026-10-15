موقف أدم كايد من المشاركة مع الزمالك في مباراة الجيش الرواندي

غاب أدم كايد نجم نادي الزمالك عن المشاركة في مباراة القمة الماضية بسبب إصابة في الكتف تعرض لها قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري

ويقترب أدم كايد من العودة للمشاركة مع الزمالك والتواجد في مباراة الجيش الرواندي في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الانتهاء من الاستعدادات لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار كيجالي الدولي في رواندا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب في القاهرة، وتقربه من التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشأن موعد اللقاء، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما أشارت تفاصيل وصول البعثة إلى موعد السابعة مساءً، وهو ما يستلزم التأكد من التوقيت الرسمي قبل النشر.