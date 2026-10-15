رغم طلبات التغيير.. المهدي سليمان يواصل تواجده في تشكيل الزمالك أمام الجيش الرواندي

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك اقترب بشدة من قيادة تشكيل الفريق الأبيض أمام الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، بعد خسارة القمة الأخيرة كانت هناك بعض الأصوات بتواجد حارس أخر بدلا من مهدي ولكن الجهاز الفني يفضل الحفاظ على تواجده بشكل طبيعي وأن من الوارد تعرض أي فريق للخسارة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار كيجالي الدولي في رواندا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب في القاهرة، وتقربه من التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشأن موعد اللقاء، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما أشارت تفاصيل وصول البعثة إلى موعد السابعة مساءً، وهو ما يستلزم التأكد من التوقيت الرسمي قبل النشر.