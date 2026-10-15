إصابة خمسيني بطلق ناري أسفل الإبط الأيسر في ظروف غامضة بسوهاج

أُصيب رجل يبلغ من العمر 52 عامًا بطلق ناري أسفل الإبط الأيسر، في واقعة شهدها نطاق مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يخضع للمتابعة الطبية.

إصابة خمسيني بطلق ناري في ساقلتة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الجهات المعنية إخطارًا يفيد بإصابة شخص بطلق ناري بدائرة مركز ساقلتة، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ، ونقل المصاب إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وبالانتقال إلى المستشفى، تبين إصابة المدعو رفعت م. م. أ، 52 عامًا، ويقيم بمنطقة الحاجر، بطلق ناري أسفل الإبط الأيسر؛ ما استدعى خضوعه للفحص الطبي وتلقي العلاج بقسم الاستقبال بمستشفى ساقلته المركزي.

واستقبل مستشفى ساقلتة المركزي المصاب، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، مع استمرار متابعته من جانب الفريق الطبي للاطمئنان على حالته الصحية وتحديد مدى تأثره بالإصابة.

وتكثف الجهات المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد الظروف التي أدت إلى إصابة الخمسيني بطلق ناري، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما يجري استكمال الإجراءات المتبعة لكشف تفاصيل الحادث، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج الفحص والتحريات.