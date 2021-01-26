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فن

اليوم.."جراما فن" تحيي حفلا فى ساقية الصاوي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تستقبل ساقية الصاوي حفلا غنائيا لفريق "جراما فن" بقيادة المايسترو إسلام جاد اليوم الثلاثاء، على مسرح النهر. 

تأسس الفريق في مايو 2018 على يد كل من عبدالناصر جمعة ومحمد صلاح، قدم الفريق مجموعة من الحفلات فى عدد من المراكز الثقافية والمسرح. 

وكانت قد حرصت الفنانة لقاء الخميسي على الرد حول منتقدي حفلها في ساقية الصاوي، مؤكدة أن البعض سألها عما إذا كانت ممثلة أم مغنية قائلة :"الناس اللي بتسأل عشان حفل ساقية الصاوي وبتقولي انتي مغنية ولا ممثلة هو لما أنتي ممثلة ليه بتغني؟".

وقالت الفنانة لقاء الخميسي، في مقطع فيديو نشرته عبر فيسبوك، إن الممثل المفترض أن يعرف في التمثيل والغناء، وكذلك الرقص وكل شيء له علاقة بالفن، مضيفة :" العادي أن أي ممثل المفروض يكون لما يتطلب منه يغني يغني ولما يطلب منه يرقص يرقص.. مشفناش عمرنا ممثلين بيغنوا أبدا؟".

وتابعت :"أنا بعتبر نفسي بغني كويس ومؤدية كويسة... والممثل المفروض يكون بيعمل كل حاجة وأنا بحب الغنا.. وفي فرق بين المطرب والمطربة ومغني ومؤدي.. بس الموضوع بسيط وبعدين اللي نفسه يعمل حاجة بيحبها ميعملهاش ليه وهو شاطر فيها وأي حد بيحب حاجه يعملها".
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