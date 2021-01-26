الوادي الجديد: برنامج تثقيفي عن آثار بلدنا للعاملين بالإدارات التعليمية

افتتح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التثقيفى (آثار بلدنا)، بحضور الدكتور جمال حسن وكيل المديرية، وذلك بالتعاون مع إدارات "الاتصال السياسى، الحاسب الآلى، التطوير" بتعليم المحافظه.





وتدور حلقات البرنامج حول شرح تفصيلى وعروض للمناطق الأثرية والمعابد داخل المحافظة، واستهدف البرنامج اليوم منتسبى الإدارات التعليمية بالمحافظة.





حاضر بالندوة المهندس عبد العزيز خضر مدير الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس أحمد إبراهيم مدير الآثار المصرية وأحمد على رضوان مفتش آثار بالخارجة.









وقال الدكتور النيلى، إن هذا البرنامج التثقيفى يجرى تنفيذه (on line) عبر برنامج zoom نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.





وفى سياق متصل، أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمقر إدارة الفرافرة التعليمية، وذلك لمتابعة سير منظومة العمل، والتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا.





والتقى الدكتور النيلى برؤوساء الأقسام بديوان الإدارة، حيث أكد على ضرورة الاستخدام الأمثل للوقت والعمل على تقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب بما يعود بالنفع عليهم، وخاصة مع تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.





ووجه وكيل التعليم بتنفيذ عدد من المسابقات للطلاب (on line) بمختلف المواد الدراسية، وكذا الأنشطة التربوية المختلفة (عن بعد) لخلق روح المنافسة بينهم، والتواصل الدائم معهم بتلك الفترة وتفعيل مجموعات التقوية وتنفيذ مراجعات نهائية لجميع المواد الدراسية.





وفى نهاية اللقاء، استمع وكيل التعليم بالمحافظة لمجموعة من المقترحات مقدمة من الحضور تهدف للنهوض بالعمل والارتقاء به.





من جانب اخر أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انه تم الاستعداد لتنفيذ برنامج تحدي الدروس الخصوصية، والمراجعة النهائية على امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020 / 2021، ولمدة 3 أسابيع متصلة بالمركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة.





وقال النيلي، في بيان إعلامي له، إن الاسبوع الاول سيبدأ يوم الاحد 31 يناير الجاري بمادة الدراسات الاجتماعية، والاثنين الاول من فبراير مادة اللغة العربية، والثلاثاء الثاني من فبراير مادة العلوم، والأربعاء الثالث من فبراير مادة الرياضيات، والخميس الرابع من فبراير مادة اللغة الانجليزية. وأضاف ان الأسبوع الثاني يبدأ في الفترة من 7حتى 11 فبراير، والاسبوع الثالث يبدأ في الفترة من 14 حتى 18 فبراير بنفس ترتيب المواد في الاسبوع الاول.



