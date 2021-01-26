ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجامعة العربية تدعو أوروبا لدور أكثر فعالية لحل القضية الفلسطينية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:48 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
Advertisements
محمد عثمان
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، المبعوثة الأوروبية لعملية السلام، سوزانا تريستال، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تبادل معها وجهات النظر حول المسار المستقبلي لعملية السلام في ضوء تولي الإدارة الأمريكية الجديدة.
وعبر أبو الغيط عن تقديره للمواقف الأوروبية المبدئية حيال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وما يتعرض له حل الدولتين من تآكل فعلي على الأرض جراء ما تقوم به إسرائيل من أنشطة استيطانية متزايدة في الأراضي المحتلة في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا على أهمية ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله كذلك على صعيد العمل الإنساني وتقديم الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة. 
وأكد أبو الغيط خلال اللقاء على التطلع لدور أوروبي أكثر فعّالية على صعيد إحياء العملية السلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ووضعها على المسار السليم المؤسس على المحددات الدولية المعروفة، وعلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
واستمع الأمين العام لجامعة الدول العربية من المبعوثة الأوروبية لعرضٍ حول السياسات الأوروبية حيال القضية الفلسطينية، وخطط التحرك في المستقبل، وقد أكد أبو الغيط من جانبه أهمية وضع هذه القضية المحورية على قمة أجندة عمل المجتمع الدولي في الفترة المُقبلة، وضرورة التحرك بشكل متضافر وبتنسيق عربي-أوروبي من أجل إحياء حل الدولتين كأساس لعملية تفاوضية ذات أفقٍ زمني واضح، بغرض حل النزاع وليس مجرد إدارته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبو الغيط يدين زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمستوطنات بالأراضي الفلسطينية والجولان

أبو الغيط: محاولات الانقضاض على حقوق الفلسطينيين مصيرها الفشل.. فيديو

أبو الغيط: القضية الفلسطينية واجهت فى فترة ترامب مساعي للقضاء على حل الدولتين

مصر تراهن على عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط مطلع العام الجديد.. تحركات دولية وعربية لتهيئة الأجواء.. اتفاق مصري أردني على ضرورة العودة للمفاوضات.. ومصادر: اتصالات أجراها الرئيس بأطراف إقليمية عدة

القضية الفلسطينية مركزية للدولة المصرية.. مصر ترعى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ومؤتمر دولي في طريقه للانعقاد للعودة للمفاوضات على أساس حل الدولتين وعلى حدود 4 يونيو 1967

أحمد أبو الغيط: أدعو المجتمع الدولي لدعم الموقف الفلسطيني

ترشيحاتنا

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب

مصر دولة ذات سيادة.. شكري: نتمنى التزام قطر بشروط بيان العلا بحسن نية

تصل للفصل.. التعليم العالي: عقوبات مشددة على الطالب غير الملتزم بالإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

يتعلق بالكفيل.. الكويت تتخذ إجراءً عاجلا بشأن العمالة الوافدة إليها

بعد سداسية الأهلي القطري.. نجم الدحيل: تركيزنا الآن على مواجهة بطل أفريقيا في المونديال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور