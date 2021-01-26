ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ إطلالة جديدة.. وصلة غزل لـ ياسمين صبري من متابعيها | شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها الذين كتبوا تعليقات الإشادة كالتالي "منوره الدنيا كلها - انا اول مره اشوف قمر بيطلع الصبح - الجميلة بزيادة منورة الدنيا كلها - قمرايه".

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية". 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها

ابنة اصالة تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها.. شاهد

الجميلة.. أيتن عامر تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها

رسالة من إليسا لـ ياسمين صبري في عيد ميلادها

ياسمين صبري تحتفل بـ عيد ميلادها.. شاهد

أحلام مهنئة ياسمين صبري بعيد ميلادها: جميلة القلب والروح

ترشيحاتنا

وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز

مارسوا الجنس 12 مرة بـ500 جنيه.. إحالة أمريكي إلى الجنايات للشروع في قتل سودانيتين

الهلال السوداني يتعاقد مع لاعب إنتر برعاية تركي آل الشيخ

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي

انتحار أم قتل.. مصرع ممثلة شهيرة فى ظروف غامضة

تغييرات جديدة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور