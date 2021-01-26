بـ إطلالة جديدة.. وصلة غزل لـ ياسمين صبري من متابعيها | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها الذين كتبوا تعليقات الإشادة كالتالي " منوره الدنيا كلها - انا اول مره اشوف قمر بيطلع الصبح - الجميلة بزيادة منورة الدنيا كلها - قمرايه".

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.





واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.



