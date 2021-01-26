تعليم الوافدين والتحول الرقمي.. مؤتمر دولي افتراضي بالأزهر أبريل المقبل

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمشيخة الأزهر عن المؤتمر الدولي الأول "Online" عبر تطبيق "Zoom" بعنوان: "تعليم الوافدين والتحول الرقمي .. التطلعات – التحديات" تحت شعار "نحو أنموذج جديد في تعليم الوافدين بالأزهر" وذلك في الفترة من 6/ 4 حتى 4/8/ 2021م.





ويأتي مؤتمر هذا العام في ظل جائحة فرضت نفسها في جميع المجالات، وقد ترتب على ذلك إعادة النظر في جميع مناشط الحياة ومجالاتها، وإعادة رسم الخطط والسياسات وتعديل الممارسات وتطوير المنظومات بما يتناسب مع العصر الرقمي والتحديات التي تواجهنا، وقد جاء مؤتمر هذا العام ملبيًا لذلك بعنوان: "تعليم الوافدين والتحول الرقمي .. التطلعات - التحديات"؛ وذلك بهدف رصد واقع تعليم الوافدين وتقديم المقترحات والتصورات وتحديد التحديات التي تواجه التحول الرقمي، حيث يعد التحول الرقمي في تعليم الوافدين اتجاهًا إجباريًا لا اختياريًا في هذه الأوقات التي ضرب فيها كورونا العالم فجأة فأفقدت المؤسسات التعليمية توازنها.





ويتطلع مركز التطوير أن يسهم هذا المؤتمر في فتح الباب أمام المتخصصين من الباحثين المبدعين والمفكرين والخبراء والمستشارين لعرض آرائهم وتجاربهم وأفكارهم الجديدة والتوجهات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي والتي تغطي جميع أبعاد منظومة تعليم الوافدين في الأزهر الشريف؛ للاستفادة منها في تطوير شامل للمنظومة، ومن أهداف المؤتمر التي يسعى إلى تحقيقها مايلي:

- نشر ثقافة التعامل الرقمي في تعليم الوافدين.

- تبادل الخبرات بين العاملين في مجال تعليم الوافدين من مختلف بلدان العالم.

- رصد أنظمة الإدارة الإلكترونية المختلفة التي يمكن توظيفها في إدارة تعليم الوافدين.

-التحول الرقمي في مناهج الوافدين

- تحديد أفضل تقنيات التعليم والتعلم التي يمكن توظيفها في مجال تعليم الوافدين.

-توظيف التقويم الرقمي الواقعي في مجال تعليم الوافدين.

- تحديد استراتيجيات التدريس المناسبة للوافدين في ضوء التحول الرقمي.

-وضع أطر نظرية للمدخل التقني وتحديد النظريات النفسية المترجمة له ووضع إستراتيجيات التنفيذ المناسبة لتعليم الوافدين في ضوئه.

- تحديد أهم المشكلات التعليمية والثقافية والنفسية التي تواجه الدارسين الوافدين في الأزهر الشريف واقتراح الحلول المناسبة لها.

ويرحب مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمشاركة الباحثين والخبراء والمعلمين والمهتمين بتعليم الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف وإبداء آرائهم ومناقشاتهم خلال جلسات المؤتمر والمشاركة بأبحاثهم ودراساتهم وأوراق العمل على الإيميل [email protected]





ويمكن معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمؤتمر من محاور المؤتمر، وشروط ومعايير الأبحاث وأوراق العمل، ومواعيد تقديم الأبحاث، ورسوم الاشتراك، بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمؤتمر على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا



