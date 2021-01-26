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رياضة

دينا عمرو: روح الأهلي سر التتويج بكأس سوبر السلة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:07 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكدت دينا عمرو، قائدة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، سعادتها بتتويج الفريق بأول بطولة لكأس السوبر، بعد التغلب على فريق هليوبوليس بنتيجة 92-62، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم على صالة نادي الشرقية للدخان.

وقالت دينا إن الفريق لعب بروح الأهلي، وكان هناك رغبة قوية بين جميع اللاعبات للتتويج بلقب البطولة الأولى لكأس السوبر في تاريخ كرة السلة المصرية.

وأشارت إلى أن جميع لاعبات الفريق كن على قدر المسئولية، وكان لديهن رغبة قوية في تحقيق اللقب، لذلك قدم الفريق أداءً قويًّا طوال المباراة وسيطر تمامًا على جميع فتراتها.

وأكدت دينا عمرو أن الجهاز الفني، بقيادة علي هاشم، كان حريصًا على تجهيز جميع اللاعبات، وكانت تعليماته واضحة بضرورة اللعب بشكل إيجابي، وحسم المباراة سريعًا، وهو ما نجحنا فيه، وتقدمنا في جميع فترات المباراة.

وأضافت أن فريق هليوبوليس يضم العديد من العناصر المتميزة، إلا أن روح الأهلي حسمت لقب السوبر. 

واختتمت دينا تصريحاتها بالتأكيد أن الأهلي لن يفرط في أي بطولة، وهدف جميع عناصر الفريق هو إسعاد أعضاء وجماهير الأهلي الذين لا يتوقفون عن دعم الفريق في كافة البطولات.

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