تأمين مخزون مصر.. الصحة تحدد موعد الإعلان عن تصنيع لقاح كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الدولة قررت عدم تطعيم الفئات ذات الأولوية بشكل سريع إلا بعد التأكد من توافر جرعات الجرعة الثانية من التطعيم.





وأضاف محمد عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الأطقم الطبية تقدم الشكر للرئيس السيسي على تطعيمها في البداية لأن الأطقم الطبية هم الخطوط المواجهة الأولى لـ مصابي فيروس كورونا





وتابع محمد عبد الفتاح "مصر نجحت في تأمين مخزونها من اللقاحات والجرعات تصل تباعا كي نصل لتطعيم جميع الفئات المستهدفة".





وأكد محمد عبد الفتاح "مصر منفتحة على كل اللقاحات المصنعة في العالم، واللقاحات المصنعة عالميا آمنة وحصلت على موافقة الطوارئ وأي لقاح يصل مصر يمر بمجموعة من الاختبارات في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من فعاليته وأمانه".





وتابع محمد عبد الفتاح " خلال الأسابيع المقبلة سوف نعلن أن مصر ستسهم في إنتاج اللقاح على أراضيها في خط إنتاج من مصانع فاكسيرا وذلك يضمن توافر امدادات مصر من جرعات لقاح كورونا، ومن المتوقع إطلاق الموقع لتسجيل الحصول على لقاح كورونا خلال الأسبوع المقبل".