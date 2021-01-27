شربت المقلب.. شاهد نيرمين الفقي من كواليس برنامج رامز جلال

نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورة جديدة لها، رفقة رامز جلال، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيرمين الفقي من كواليس مقلب رامز جلال ، وعلقت على الصورة: " مقلب-رامز وانا_شربت المقلب".





تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في التاسع من مارس القضية المتهم بها كل من رامز جلال ومالك قناة ام بي سي وليد الإبراهيم ، حيث قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لـ برنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد، في أوراق القضية قيام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبى و المالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.





وفي أوراق القضية أن هيام سليم صاحبة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و (رامز تحت الصفر) وهي بذلك شريكًا فى تأليف المصنف السمعى البصرى وقد قامت في وقت سابق بالعمل على البدء في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29/ 5 /2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق اعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفياً بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.



