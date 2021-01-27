ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يتعهد بتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية الصيف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:34 ص
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير جرعات إضافية من لقاحات كورونا، تكفي لتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية الصيف.

وقال "بايدن"، في مؤتمر صحفي، إن إدارته ستقوم بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي "فايزر وموديرنا"، وهو ما يضاعف الطلب الإجمالي للقاح للولايات المتحدة بنسبة 50%،  من 400 مليون إلى 600 مليون من تلك الجرعات الإضافية.

وتابع "بايدن": "اكتشفنا أن برنامج التلقيح في حال أسوأ من المتوقع.. وسيتم تطعيم ملايين الأمريكيين بوتيرة أسرع من المقرر".

وأوضح أنه مع استلام الجرعات الإضافية، ستتمكن الولايات المتحدة من تطعيم 300 مليون أمريكي بشكل كامل بحلول نهاية الصيف.

جاء ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي على عدد من الأوامر التنفيذي لمواجهة أزمة العنصرية، بينها إصلاح قطاع السجون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"الغذاء والدواء"الأمريكية تصدر قرارا عن الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

بدء توزيع لقاح موديرنا في الولايات المتحدة.. وخطأ كبير في تقدير عدد الجرعات

لتعويض النقص.. فايزر: 100 مليون جرعة لقاح إضافية لأمريكا في 2021

نبأ سار من بايدن للأمريكيين حول كارثة كورونا

بايدن: شراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا

ترشيحاتنا

يوتيوبر كوري يقضي إجازته في الصعيد: ارتديت الجلابية وبحب الطعمية والملوخية

جماهير الأهلي تهاجم رمضان صبحي بعد مباراة بيراميدز.. فيديو

إيران لـ الأم المتحدة: نحتفظ بحقنا في الرد على التهديدات الإسرائيلية

هشام توفيق: مستعدون لقبول أي عرض لتطوير مصنع الحديد والصلب ولو بعائد صفر

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي وبيراميدز بدون أهداف

بالتفصيل.. إجراءات الحكومة لتحسين هيكل أجور الموظفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منزل مسكون.. قهوجي يعثر على باب سري خلف الحائط ومفاجأة في انتظاره | صور

لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022