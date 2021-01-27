انفصال على انفصال.. اسكتلندا تطالب بالخروج من بريطانيا واستفتاء جديد للاستقلال

يبدو أن انفصال بريكست ليس الأخير لبريطانيا، فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ظهر الانقسام بين الشعب الاسكتلندي بشأن التواجد فى إنجلترا، وظهر ذلك بعد أن اعتزمت رئيسة الوزراء الأسكتلندية "نيكولا ستيرجن" إجراء استفتاء لانفصال بلادها عن بريطانيا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من معارضة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بحسب ما ذكرته قناة الغد.





وأوضحت ستيرجن أن أحد الأسباب الرئيسية لإجراء استفتاء هو استطلاعات الرأى التى تظهر تأييد الاسكتلنديين الاستقلال التام، بخلاف الاستطلاع الذى اجرته صحيفة" صنداي تايمز" الذى أوضح الرغبة فى الانفصال وإجراء استفتاء خلال الخمس سنوات المقبلة فوجد أن ٤٩٪؜ يريدون الاستقلال و ٤٤٪؜ يرفضونه.





لكن قرار تنظيم استفتاء جديد يعود إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرافض بشدة للفكرة لأنه يرى ضرورة مرور ٤٠ عامًا بين كل تصويت على استقلال اسكتلندا.



