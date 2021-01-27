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محافظات

54 مليون جنيه لدعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:20 م
صدى البلد
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احمد صالح

قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء ، برئاسة  المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة سرعة إنهاء الأعمال قبل موعد  انتهاء الخطة في ٣٠ يونيه القادم٢٠٢١م.


وقامت لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بديوان عام محافظة شمال سيناء بمتابعة بعض مشروعات الخطة بوسط سيناء ومنها أعمال إنارة مدخل مدينة نخل من اتجاه النفق واتجاه قرية التمد ومفارق قرية النثيله .. وكذلك متابعة أعمال مشروعات الخطة في نطاق اد مدينة  نخل والقرية الرائدة بالحى الجديد.

 
كما شملت جولة اللجنة  تفقد أعمال توصيل  خط جهد متوسط لتجمع المساعيد التابع لقرية الكنتلا وانارة التجمعات التابعه لقرية النقب والكنتلا، كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء ورصف طرق بطول خمسة كيلو متر بنخل القديمة والقرية الرائدة.


وقد خصصت المحافظة  اعتمادات مالية لدعم مشروعات البنية الاساسية والخدمات بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء بإجمالي 54مليون جنيه  للعام المالي الجاري 2020..2021م.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء سليمان فرج، أن محافظة شمال سيناء خصصت مبلغ 30 مليونا و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري.


ومن جانبه.. اللواء  أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة،  مشروعات الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها على مستوى المركز والمدينة، من بينها مشروع إنشاء 25 وحدة سكنية إضافية "إسكان بدوي" لتوسيع الكتلة السكنية داخل المدينة وتغطية احتياجات المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم، وتفقد مشروع استكمال الأرصفة المطروحة في الخطة الاستثمارية، ومشروع تركيب انترلوك للأرصفة بالجزيرة الوسطى بالطرق الرئيسية بمدينة الحسنة.


كما تم معاينة تجمع الغبرا بقرية البرث لتوصيل الكهرباء للتجمع بطول 2.5 كم جهد متوسط  ومحول كهرباء قدرة 200 كف أ،  بالإضافة إلي تركيب 30 عامود إنارة، ومعاينة مبنى الوحدة المحلية بالقرية، وتابع رءيس  مجلس مدينة الحسنة،  الانتهاء من صيانة وإصلاح جميع كشافات الإنارة بالحى البدوى الغربى بمدينة الحسنة، وجار رفع كفاءة الحى بالكامل واستكمال العمل بباقى الأحياء الأخرى.


وقال العميد ماجد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش إن المحافظة ، انه يجري متابعة أعمال مشروعات الخطة ، حيث تم تخصيص 45 مليونا و200 ألف جنيه للخطة الاستثمارية للعريش للعام المالي الجاري، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية بواقع 7.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و20.7 مليون جنيه للطرق، و11 مليون جنيه لتحسين البيئة، و6 ملايين جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.


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