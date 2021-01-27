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تعاون يين العربية للتصنيع وسكودا العالمية لتوطين سيارات الطاقة الجديدة بمصر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:59 م
الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع
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كريم الخطيب
أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر ، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال .

جاء هذا خلال مباحثات التعاون بين العربية للتصنيع والرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية .

تناولت المباحثات عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعزيز الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية، كما تم بحث تبادل الخبرات مع شركة سكودا العالمية وتدريب الكوادر البشرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لاسيما محطات التزود بالطاقة الجديدة.

من جانبه أكد "التراس" أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية  للإعتماد علي مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي ، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي العاملة بالطاقة النظيفة ، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.

وأضاف أن المناخ في مصر جاذب لكافة الإستثمارات العالمية , مشيرا أن شركة سكودا العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الإستثمارات بمصر.
وأوضح "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها الصناعية المتطورة لترسيخ قاعدة صناعية وطنية لزيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة التي تحتاج لآليات صناعية حديثة ، إلي جانب زيادة الفرص التنافسية مستقبلا في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه ,أكد الرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية, مشيدا بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع, ورؤيتها الواضحة لتطوير مجالات التصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة  .

وأضاف أن سكودا تتطلع من خلال المباحثات اليوم مع العربية للتصنيع لتبادل الخبرات والتعاون في مجال إحلال المركبات للعمل بالطاقات النظيفة .
تعاون يين العربية للتصنيع وسكودا العالمية لتوطين سيارات الطاقة الجديدة بمصر
تعاون يين العربية للتصنيع وسكودا العالمية لتوطين سيارات الطاقة الجديدة بمصر
تعاون يين العربية للتصنيع وسكودا العالمية لتوطين سيارات الطاقة الجديدة بمصر
تعاون يين العربية للتصنيع وسكودا العالمية لتوطين سيارات الطاقة الجديدة بمصر
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