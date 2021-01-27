أقلهم شرا هتلر .. أخطر 10 حكام في التاريخ

يذكر التاريخ دائما الحكام الذين قاموا بإنجازات بأفضل الصفات و تخلد ذكراهم في أذهان الشعوب، و أيضا الحكام الأشرار الذي غرروا بشعوبهم و الشعوب الاخرى ايضا لم ينسهم التاريخ و ينعتهم شعوبهم بأبشع الصفات بسبب الذكريات السيئة التي تركوها لهم .









يعتقد البعض أن مذبحة الهولوكست التي قام بها الزعيم النازي هتلر ضد اليهود من أبشع الجرائم في التاريخ ، حيث أقام لهم معسكرات ابادة جماعية لزعمه أنهم السبب في هزيمته غفي الحرب العالمية الثانية و كرهه لليهود و بعض الفصائل الاخرى التي أراد التخلص منهم لإقامة دولة جديدة خالية من اليهود و المعاقين و المثليين و غيرهم من بقية الفصائل التي كانت تعيش في ألمانيا .





في السطور التالية سنعرض أشرس الحكام الذين مروا في التاريخ و ظلت ذكراهم السيئة محفورة في أذهان المواطنين :





- اتيلا الهوني



ذكر التاريخ أن ذلك الحاكم كان من اشرس الحكام في الفترة بين 434 إلى 453 م، فقد عبر نهر دانوب و نهب البالقان و مات قبل وصوله إلى القسطنطينية، فقد كان إحتلال القسطنطينية هو الحلم الذي كام يراوده .





- إيفان الرابع



عرف إيفان الرابع الحاكم الروسب بـ" الرهيب" بسبب ولعه بتعذيب معارضيه بطرق بشعه، فقد كان مولعا بتعذيب المواطنين عن طريق الحرق حيا ، و كان يحضر الطعام و الشراب بجانبه و هو يشاهد عمليات التعذيب، فقد حكم ذلك الحاكم في فترة 1533-1547 روسيا و كان أول قيصر لها.





-أـدولف أبخمان



من أشرس القادة الذين قتل على يديهم ملايين اليهود في الفترة النازية و هو صاحب مقولة " إن وفاة 5 ملايين يهودي على يدي يعطي ضميري راحة غير عادية" .







- جوزيف ستالين



من أسوأ الحكام الذين مروا في التاريخ بالفعل، فقد تسبب جوزيف في موت 20 مليون فرد من شعبه في روسيا بسبب استبداده بالسلطة و سنه قوانين قاسية تسببت في تجويع و قتل ملايين من شعبه، فقد حكم روسيا لمدة 29 عاما كانوا كابوسا للمواطنين.











