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مرأة

رغم فوائدها.. 5 أضرار خطيرة تسببها الكوارع لمرضىى الكوليسترول

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:16 م
اضرار الكوارع
اضرار الكوارع
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول الكوارع، وخاصة في الأعياد والمناسبات بجانب الفتة او الأطعمة المفضلة لديهم، ويمكن للكوارع ان تقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم للأشخاص الذين لا يعانوا من أمراض مزمنة، ولكن لا يفضل تناولها بكثرة.

كما ان الكوارع يمكن ان تصيب الجسم ببعض الأضرار الصحية، ومن أهمها الكوليسترول، لذلك يفضل تجنبها بشكل كبير، وتناولها بنسب بسيطة، وإعدادها بطرق صحية.

ومن أشهر اضرار تناول الكوارع وفقًا لموقع "healthline"...

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم بشكل كبير، وخاصة لمرضى الضغط، لذلك لا يجب تناولها

كما قد يؤدي الإسراف في تناول الكوارع بكميات كبيرة لترسب بعض السموم بالجسم.

وتحتوي الكوارع على نسبة كبيرة من الدهون، والأكثار في تناولها سوف يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وبالتالي الإصابة بالسمنة التي يمكن ان تصيبك بأمراض مزمنة أخرى مثل السكري.

اما بالنسبة لمرضى القلب فهذه الأكلة من أكثر الأطعمة التي تحتوي على الدهون والدسم، ويجب ألا يأكلوا منها إلا قدر صغير.
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