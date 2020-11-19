تناولها باستمرار .. الكوارع تحميك من هذه الأمراض

العظام ذاتها الغنية في الفيتامينات والمواد المغذية، بما في ذلك الكالسيوم ، المغنيسيوم ، والفوسفور كما أن تخمير النسيج الضام في الكوارع يزود الجسم بمركبات طبيعية من الغضروف.

ماهي الكوارع

الكوارع هي ساق الخروف أو الماشية وهي مصدر للجيلاتين الذي قد يتحلل إلى كولاجين في الجسم. هذا مهم بشكل خاص في المفاصل.

يقبل العديد من الأشخاص على شراء الكوارع بشكل كبير، وذلك لاحتوائها على العديد من الفوائد الصحية، كما يمكن إعدادها بطرق مختلفة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل فتة الكوارع اللذيذة.





مقادير فتة كوارع:

كوارع

أرز

بصل

جزر

كرفس

حبهان

ورق لورا

قرنفل

طماطم

عيش محمص

ثوم

صلصة طماطم

جوزة الطيب

بهارات

كمون

ليمون

خل

مرقة

ملح

كزبرة ناشفة

شطة

سكر

كزبرة خضراء

سمنة

فلفل









طريقة تحضير فتة كوارع

* يوضع الأرز على النار مع الزبدة و ورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل ويترك على نار هادئة حتى ينضج





* يقطع الخبز مكعبات ويوضع في صينية مع سمنة ويدخل الفرن حتى يحمر





* تسلق الكوراع في ماء مغلي وملح وفلفل وجزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وقرنفل





لعمل الصلصة





* يشوح الثوم في سمنة حتى يصفر ثم يضاف طماطم مفرومة وحبهان وورق لورا وبهارات وملح وفلفل





لعمل الدقة





* يشوح الثوم في سمنة على النار تتبل بكمون وكزبرة ناشفة وشطة وملح وفلفل أسود





* في طبق التقديم يخلط الخبز المحمص مع الأرز ويضاف الكوارع على الوجه



