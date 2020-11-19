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مرأة

تناولها باستمرار .. الكوارع تحميك من هذه الأمراض

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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آلاء حسن
فوائد شوربة الكوارع عديدة فتحتوي شوربة الكوارع على عناصر غذائية مهمة خاصة المعادن المشتقة من هذه الأنسجة هذا قد يجعل الكوارع مكملا غذائيا مفيدا لكثير من الناس.

يساعد غلي الكوارع في الماء مع بعض الخل على إطلاق العناصر الغذائية من النخاع داخل العظام وكذلك تكسير الأنسجة الأخرى في الماء. والنتيجة هي مرق لذيذ ومغذي.

العظام ذاتها الغنية في الفيتامينات والمواد المغذية، بما في ذلك الكالسيوم ، المغنيسيوم ، والفوسفور كما أن تخمير النسيج الضام في الكوارع يزود الجسم بمركبات طبيعية من الغضروف.


ماهي الكوارع
الكوارع هي ساق الخروف أو الماشية وهي مصدر للجيلاتين الذي قد يتحلل إلى كولاجين في الجسم. هذا مهم بشكل خاص في المفاصل.

ويميل الغضروف في المفاصل إلى التآكل أو الانكماش من خلال الاستخدام المستمر ويمكن أن يضيف هذا مزيدًا من الضغط على المفاصل ، والتي قد تتضرر نتيجة الضغط الإضافي وتساعد شوربة الكوارع على حل هذه المشكلة. 


يقبل العديد من الأشخاص على شراء الكوارع بشكل كبير، وذلك لاحتوائها على العديد من الفوائد الصحية، كما يمكن إعدادها بطرق مختلفة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل فتة الكوارع اللذيذة.

مقادير فتة كوارع:
كوارع 
أرز 
بصل 
جزر 
كرفس 
حبهان 
ورق لورا 
قرنفل 
طماطم 
عيش محمص 
ثوم 
صلصة طماطم 
جوزة الطيب 
بهارات 
كمون 
ليمون 
خل 
مرقة 
ملح 
كزبرة ناشفة 
شطة 
سكر 
كزبرة خضراء 
سمنة 
فلفل 


طريقة تحضير فتة كوارع
* يوضع الأرز على النار مع الزبدة و ورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل ويترك على نار هادئة حتى ينضج

* يقطع الخبز مكعبات ويوضع في صينية مع سمنة ويدخل الفرن حتى يحمر

* تسلق الكوراع في ماء مغلي وملح وفلفل وجزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وقرنفل

لعمل الصلصة

* يشوح الثوم في سمنة حتى يصفر ثم يضاف طماطم مفرومة وحبهان وورق لورا وبهارات وملح وفلفل

لعمل الدقة

* يشوح الثوم في سمنة على النار تتبل بكمون وكزبرة ناشفة وشطة وملح وفلفل أسود

* في طبق التقديم يخلط الخبز المحمص مع الأرز ويضاف الكوارع على الوجه

* ثم تضاف صلصة الطماطم والدقة على طبق الفتة ثم تقدم بالهنا


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