من الشراء للطهي.. طريقة عمل شوربة الكوارع العادية للمبتدئين

تعتبر طريقة عمل شوربة الكوارع العادية من الأطعمة الصعبة في تحضيرها، وخاصة بالنسبة للمبتدئات في امور المطبخ والطهي، وتعتبر طريقة عمل شوربة الكوارع العادية من الأكلات الصعبة والمستحيلة فعلها ؛ وذلك لاحتياجها لعدة مراحل حتى يتم طهيها بالشكل المناسب دون أن تكون لها ادنى رائحة، أو طعم غير مرغوبة، وتحصلين على نفس طريقة عمل شوربة الكوارع التي تتذوقيه في المطاعم الشهيرة.

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وفيما يلي سنقدم لكم الدليل الكامل لأسس شراء و تنظيف وطهي طريقة عمل شوربة الكوارع العادية، لتحصلي على نفس المذاق التي تتناولها في اشهر المطاعم، و قالت الشيف نونا ، أن هناك بعض المواصفات التي يجب ان تشتري على أساسها الكوارع، ومن أهمها :



طريقة شراء الكوارع :



1- اختيار وشراء الكوارع البيضاء الممتلئة والتي تكون ناصعة البياض والأظافر حمراء اللون.

2- تأكدي من أن الذبيحة طازجة وموجود داخل الماسورة النخاع كاملًا وهو سائل جيلاتيني لونه مائل للصفار.





3- اختيار الكوارع الأمامية للعجل لأنها تكون أكثر امتلاء من الكوارع الخلفية.



4- اطلبي الكوارع العجالي صغيرة العمر متوسطة الحجم؛ لأنها لا تحتاج للكثير من الوقت في التسوية والسلق حتى تنضج على عكس الكوارع كبيرة العمر.



طريقة تنظيف الكوارع :





1- يجب التأكد التام من عدم وجود شعر على قطع الكوارع.



2- يتم نقعها في مياه بها كوب خل، وعصير ليمونتين و ملح لمدة ساعة.



3- قومي بفرك الكوارع لعدة دقائق، ثم اشطفيه جيدا تحت الماء النظيف.



طريقة عمل شوربة الكوارع العادية :



مقادير شوربة الكوارع العادية :



الكوارع المغسولة

اربع

اكواب من الماء