حي عين شمس يقود حملة لتجديد أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية

قاد اللواء ماهر كامل، رئيس حي عين شمس، حملة لتغيير أعمدة الإنارة القديمة واستبدالها بأخرى حديثة، وتغيير كابلات الكهرباء أيضًا لحماية المواطنين من خطر الكابلات القديمة.





ويقدم موقع "صدى البلد"، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولًا عبر التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.





كما يناشد "بين الناس" المسئولين التواصل مع الحالات المنوه بها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.