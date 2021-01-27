تبدأ من 125 ألف.. تويوتا كورولا الجمل تتصدر سوق السيارات المستعمل

استطاعت شركة تويوتا اليابانية أن تكتسب ثقة عملائها عبر تاريخها العريق والذي امتد منذ عام 1937 وحتى عامنا الحالي، بل تمكنت أيضًا من حصد لقب الأكثر مبيعًا في عالم السيارات لسنوات عديدة، ولعل من أبرز اصداراتها الأيقونة الشهيرة كورولا "الجمل" التي انطلقت عام 2001 وحتى 2007 بشكلها المعهود وتصميمها المميز، والتي لا تزال تأسر قلوب محبيها و يرجع ذلك للعديد من الأسباب فهي واحدة من السيارات الاعتمادية، ولسهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار الخاصة بها، ولقدراتها أيضًا على توفير الوقود نظرًا لفئات المحرك المقدمة.





زودت تويوتا كورولا بنوعين من المحركات كلاهما رباعي الأسطوانات، الأول بسعة 1300 سي سي، قادر على إنتاج قوة 92 حصان، و تنتقل السرعات إلى منظومة الدفع عبر نوعان من نواقل الحركة الخيار الأول "مانيوال" ذات 5 سرعات، والآخر أوتوماتيكي رباعي السرعات.





بينما جاء المحرك الثاني بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 110 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، وذلك عند 4400 لفة في الدقيقة، متصل بنفس منظومة ناقلي الحركة المقدمة بالفئة السابقة.





وبهذه القدرات الفنية جعلت السيارة تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.8 لتر، عندما تخوض مسافات تقدر بـ100 كم.





كما تضمنت السيارة حزمة من وسائل الأمان والسلامة، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية AIR BAGS، و مرايات جانبية كهربائية، وذلك باختلاف الفئات المقدمة و الموديل.





بالاضافة إلى مقصورة داخلية اتسمت بالرحابة، وزجاج كهربائي، وتكييف هواء، و مسند يد أمامي، و مقود حركة باور، و مصابيح أمامية كبيرة نسبيًا تخلق هالة كبيرة من الأنوار.



