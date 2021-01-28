العثور على أنثى دولفين نافقة فى حالة تعفن بشواطئ الغردقة

عثر باحثو محميات البحر الأحمر مدينة الغردقة، على أنثى دولفين نافقة بمنطقة عش الملاحة على بعد 35 كيلوا متر شمال الغردقة في حالة تعفن وتحلل شديدة، وتم تشكيل فريق فحص من المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة لتحديد سبب النفوق وإعداد تقرير.





كان الدكتور محمود عبد الراضي، مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، قد تلقى بلاغا من محميات البحر الأحمر بالعثور على أنثى دولفين نافقة على شاطئ بمنطقه غير مأهولة بالسكان تبعد 35 كم شمال مدينة الغردقة كم طوله 2 متر أنثى وفي حاله تعفن وتحلل شديدة.





وعلى الفور شكل الدكتور محمود عبد الراضي، مدير المعهد القومي لعلوم البحار البحار، فريق لفحص الدولفين بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر، مكون من دكتور أشرف صديق محمد، معهد علوم البحار بالغردقة، والدكتور ياسين عبد المقصود أحمد، معهد علوم البحار بالغردقة، والدكتور أحمد على مصطفى من جهاز شؤون البيئة.





وأشارت تقارير فريق الفحص أن الدولفين يبلغ طوله 2 متر أنثى وفي حاله تعفن وتحلل شديدة ويرجح أن النفوق حدث منذ عدة أيام نتيجة إصطدامه برفاس أحد المراكب وتم سحب جثة الدولفين إلى قرب المنطقة الشاطئية ووجدت صعوبة في تحنيطه وتم دفنه في مدفن صحي.





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