كوريا الجنوبية وأوزبكستان تعلنان بدء محادثات حول اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت كوريا الجنوبية وأوزبكستان اليوم الخميس بدء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية وذلك في أعقاب قمة افتراضية عقدها الرئيسان الكوري الجنوبي مون جيه إن والأوزبكي شوكت ميرضيايف اليوم.





وذكر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية - في بيان بثته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه إذا تم التوصل لاتفاق فسيكون أول اتفاق لكوريا الجنوبية بشأن التجارة مع شريك لها في سياستها الجديدة.





وأفاد المكتب الرئاسي بأن المبادرة الدبلوماسية الرئيسية للرئيس مون تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع أكثر من 12 دولة تقع شمال شبه الجزيرة الكورية.





وقد تم تسمية الاتفاقية رسميا باسم "اتفاقية التجارة المستدامة والشراكة الاقتصادية".





وأشار الجانبان - خلال القمة - إلى أنهما يطوران علاقتهما باستمرار منذ أن تمت ترقيتها إلى "شراكة استراتيجية خاصة"، وذلك خلال زيارة مون إلى طشقند في أبريل 2019.





ومن جانبه، أعرب مون عن أمله في أن يتعاون البلدان بشكل وثيق مع بعضهما البعض من أجل الازدهار المشترك لأوراسيا، كما أعرب ميرضيايف عن دعمه لسياسة سول الشمالية الجديدة.





وتعهد مون مجددا بمواصلة جهوده من أجل إخلاء كوريا من الأسلحة النووية بشكل كامل وإحلال السلام الدائم، وأكد الرئيس الأوزبكي دعمه الثابت لمساعي إدارة مون للسلام.





ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم بشأن توسيع التعاون في القطاعين الرقمي والأخضر.