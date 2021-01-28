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محافظات

الأطقم الطبية بالوادي الجديد تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 02:00 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أ ش أ
بدأت الأطقم الطبية بمحافظة الوادي الجديد اليوم /الخميس/ تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس (كورونا) حيث حرص الأطباء والممرضون العاملون بأقسام العزل على تلقي جرعات اللقاح بمستشفى الخارجة العام.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد -في تصريح صحفي- إن هناك ترحيبا وإقبالا من جانب الأطباء للحصول على جرعات اللقاح، مشيرا إلى أنه تم اليوم تطعيم الأطباء الراغبين من العاملين بأقسام العزل بمستشفى الخارجة العام ويجري تلقي طلبات الأطباء الآخرين من الراغبين في الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن المديرية بدأت أيضا تفعيل مبادرة العزل المنزلي، التي أطلقتها وزارة الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلي، من خلال 25 فريقا طبيا مدربا على مستوى المحافظة يقومون بمتابعة جميع الحالات المصابة بالمنازل أولا بأول وتقديم الدعم الطبي الكامل لهم .

ولفت إلى إعداد تقرير يومي مفصل عن موقف المستشفيات على مستوى المحافظة، وموقف حالات العزل المنزلي وحصر أرصدة كافة المستلزمات الطبية والأدوية المتوفرة واللازمة ، مؤكدا تكثيف حملات المرور على الصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية والالتزام بالأسعار المقررة وعدم رفعها، والتشديد على تواجد الكوادر الطبية والوحدات الصحية بالقرى والمناطق النائية.

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