محمد رمضان يحتفل بوصول أغنيته «إنساي» 300 مليون مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول أغنيته "إنساي" 300 مليون مشاهدة .





ونشر فيديو كليب الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق قائلاً: وكتب محمد رمضان : ENSAY #music_video reached 300 million views on #YouTube only





يشار الى ان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني 2021.





مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي