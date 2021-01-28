حكايات من زمن فات| سر انبهار أنتونى كوين بعبقرية عبد الله غيث التمثيلية

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها إنعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.





ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

ومن بين هؤلاء الفنان الكبير عبد الله غيث، الذى تحل اليوم الخميس، الموافق 28 يناير ، ذكرى ميلاده التي توافق 28 / 1 /1930، ونستعرض فى هذا التقرير انبهار النجم العالمى انتونى كوين بعبقريته التمثيلية .





تعتبر مشاركة عبد الله غيث في فيلم (الرسالة) أحد العلامات الفارقة فى مسيرته الفنية , والذي كان فيه علي كفة الميزان مع النجم العالمي (انتوني كوين),حيث كانا يجسدان نفس الشخصية وهي اسد قريش (حمزة بن عبد المطلب) ,فكان عبدالله غيث هو البطل في النسخة المصرية للفيلم, و"انتوني كوين" في النسخة الأجنبية ,وكان المخرج والمنتج السوري (عبدالله العقاد) يصور النسختين في نفس الوقت بنفس الديكور مع اختلاف الممثلين وبعض المجاميع, ولكنه كان يتوقع ان الممثلين المصريين سيستقوا براعة الأداء من الممثلين الاجانب ,ولكن بعد تصوير عدة مشاهد قليلة، فوجئ المخرج ببراعة أداء الممثلين العرب ووقف الفنان العالمي انتوني كوين يشاهد تجسيد عبدالله غيث للدور وعلق علي أدائه قائلا (لو كان عبدالله غيث في أمريكا حاليا, لكان له شأن آخر الآن).