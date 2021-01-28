حكيم يقترب من مليون مشاهدة بـ عدى الغزال.. فيديو

عدى الغزال، كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو.

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا.



