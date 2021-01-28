بعد إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي.. إليكِ أضرار البوتكس والفيلر

ووفقا لموقع "medicalnewstoday"، تشمل الآثار الجانبية المحتملة للبوتوكس والفيلر ما يلي:





تدلي الجفن أو الحاجب إذا تم حقنها بالقرب من العين

ضعف أو شلل بالعضلات المجاورة

طفح جلدي أو حكة

ألم أو نزيف أو كدمات أو تورم أو تنميل أو احمرار

صداع الراس

فم جاف

اعراض تشبه اعراض الانفلونزا

غثيان

صعوبة في البلع أو التحدث أو التنفس

مشاكل المرارة

رؤية ضبابية أو مشاكل في الرؤية