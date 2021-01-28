بعد إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي.. إليكِ أضرار البوتكس والفيلر

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة ، إصابتها بشلل عضلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وأكدت أن السبب كان خطأ طبيا من مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه أثناء تعرضها لبوتكس وفيلر بحقنة خطأ أدت إلى الشلل.
البوتوكس والفيلر علاجات تجميلية تُعطى عن طريق الحقن، وعادة ما يتم ذلك في عيادة الطبيب، فهي طفيفة التوغل ما يعني أنها لا تنطوي على جراحة.
ووفقا لموقع "medicalnewstoday"، تشمل الآثار الجانبية المحتملة للبوتوكس والفيلر ما يلي:
تدلي الجفن أو الحاجب إذا تم حقنها بالقرب من العين
ضعف أو شلل بالعضلات المجاورة
طفح جلدي أو حكة
ألم أو نزيف أو كدمات أو تورم أو تنميل أو احمرار
صداع الراس
فم جاف
اعراض تشبه اعراض الانفلونزا
غثيان
صعوبة في البلع أو التحدث أو التنفس
مشاكل المرارة
رؤية ضبابية أو مشاكل في الرؤية