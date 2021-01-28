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رياضة

رسميا .. الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي

الخميس 28/يناير/2021 - 09:43 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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منتصر الرفاعى
كشفت قناة نادي الزمالك عن موافقة إدارة القلعة البيضاء على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلي جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة.

وقال طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي، بيانا لمجلس الإدارة عبر قناة النادي الرسمية، أن النادي الأبيض وضع بندا في عقد اللاعب يسمح للنادي التركي بشراء عقد مصطفى محمد قبل يوم 31 ديسمبر القادم، مقابل 4 مليون دولار، بشرط موافقة نادي الزمالك.

كما أعلن عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب انتهاء صفقة إعارة مصطفى محمد لنادي جالاطا سراي التركي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وقال سالم في تصريحات لبرنامج بى أون تايم مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: الخلاف مع سانت إتيان كان على طريقة السداد إلا أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي جعلت الصفقة فى مهب الريح وباب المفاوضات مع النادي الفرنسى أغلق تماما بالضبة والمفتاح و كان يجب أن نتخذ معها موقفا حاسما رغم تقديمهم 3 اعتذارات متتالية ولكن لم نتوقف عند الاعتذارات وقلنا أنها مرفوضة لأن الأمور دخلت في التشكيك في الذمم المالية.

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