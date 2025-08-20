الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) عن إحباط نشاط مجموعة تخريبية أوكرانية في مقاطعة بريانسك الحدودية، مؤكدًا أن المجموعة كانت تتألف من 6 عناصر، تم قتل 3 منهم خلال العملية، بينما اعتُقل الثلاثة الآخرون.

تفاصيل العملية

بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، فقد تمكنت القوات الروسية من رصد وتتبع المجموعة أثناء محاولتها التسلل إلى أراضي مقاطعة بريانسك، وهي منطقة حساسة تقع على الحدود الغربية لروسيا مع أوكرانيا.

ووفقًا للتقارير، كانت المجموعة تابعة لوحدات العمليات الخاصة الأوكرانية، وكانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل الأراضي الروسية.

حصيلة المواجهة: 3 قتلى و3 معتقلين

أكد جهاز الأمن الفيدرالي أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من المجموعة خلال اشتباك مباشر مع القوات الروسية، فيما تمكنت السلطات من إلقاء القبض على الثلاثة الآخرين، وجارٍ التحقيق معهم لكشف تفاصيل المخطط.

تصعيد ميداني جديد

تأتي هذه العملية في سياق التوتر المستمر بين موسكو وكييف، وتحديدًا في المناطق الحدودية مثل بريانسك، التي تشهد منذ شهور محاولات متكررة لاختراق أمني أو شن هجمات بطائرات مسيّرة وفرق تخريبية.