البدانة أهمهم.. أسباب الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم

يصاب البعض أحيانا في غفوتهم بإحساس كالاختناق بسبب انقطاع التنفس، و لكن أوضح الأطباء أن انقطاع التنفس أثناء النوم علامة غير جيدة تشير إلى وجود خلل ما في جسم الإنسان يجب علاجه .





وبحسب دراسة نشرتها صحيفة " ديلي ميل" فإن الأطباء يحذرون من انقطاع التنفس اثناء النوم فقد تكون نتيجته سكتة قلبية او دماغية ينتج عنها غيبوبة ثم الموت مباشرة .





وفي السطور التالية سنعرض أبرز الأسباب التي تؤدي إلى التنفس بصعوبة اثناء النوم او انقطاع التنفس :





- البدانة:

يذكر الأطباء ان البدانة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع التنفس أثناء النوم بسبب ثقل وزن اللسان على القصبة الهوائية و الذي يضغط عليها بشدة فتصبح عملية التنفس بالغة الصعوبة .





- النوم بشكل خاطئ :

قد يكون امرا بسيطا لبعض الأشخاص و لن يتوقع الكثير من هؤلاء أن نومهم بشكل خاطئ قد يؤدي بهم إلى غيبوبة دماغية أو سكتة قلبية بسبب عدم قدرتهم على التنفس بشكل صحيح .





- الأدوية

يشعر أحيانا مرضى ضيق التنفس بالتوتر المستمر بسبب صعوبة التقاط أنفاسهم، فيبدأوا تناول المهدئات، إلا أن الأطباء ينصحون باستشارة الطبيب الخاص قبل تناول الأدوية لأنهل قد تزيد من احتمالية انقطاع النفس .





- الكحول

ينصح الأطباء بعدم شرب الكحول بكميات كبير، أو عدم شربه على الاطلاق لتأثيره السلبي على أجهزة الجسم و على القصبة الهوائية التي تتسبب في انقطاع التنفس .