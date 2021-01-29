ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد محاولة التسميم بظرف مشبوه.. أمير قطر يعلن تضامنه مع تونس ورئيسها

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:43 ص
قيس سعيد وتميم بن
قيس سعيد وتميم بن حمد
Advertisements
أحمد محرم
تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر تميم بن حمد، أعرب الأخير خلالها عن تضامنه مع تونس ورئيسها إثر محاولة تسميمه بظرف مشبوه.

ونشرت رئاسة الجمهورية التونسية توضيحًا جاء فيه:

تلقت رئاسة الجمهورية يوم الإثنين 25 يناير 2021 حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت السيدة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس. كما  تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل. 

وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.

كما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.

ولم تقم مصالح رئاسة الجمهورية بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح.

وإذ تطمئن مؤسسة رئاسة الجمهورية الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، فإنها تتوجه بالشكر إلى المصالح الأمنية المختصة وخاصة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على جاهزيتها وسرعة قيامها بالاختبارات اللازمة، كما تشكر المصالح الطبية بالإدارة العامة للصحة العسكرية على تدخلها السريع.

وتؤكد رئاسة الجمهورية حرصها على ضمان الحريات التي كرسها الدستور ومنها حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، وتعلن مساندتها المطلقة للكلمة الحرة المعبرة عن الرأي الحر، وتستغرب في المقابل مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم هذه، عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأمن التونسي يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة تسميم الرئيس

بعد محاولة تسميمه.. أول رئيس عربي يتصل بـ قيس سعيد للاطمئنان عليه

محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد .. تفاصيل

تدهور صحة مديرة ديوان الرئاسة التونسية بعد فتح بريد مرسل لـ قيس سعيد

النيابة التونسية تكشف عقوبة منفذ محاولة اغتيال الرئيس

ترشيحاتنا

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

لاحظها عامل نظافة.. فتاة تزور قبر جدها أثناء الليل تثير الجدل

عرض الجمعة.. اشتر آيفون XS نسخة 256 جيجابايت بـ 7500 جنيه فقط

نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم

شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة

بث مباشر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة

Advertisements

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات