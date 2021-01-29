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فن

وصول جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار إلى مسجد الصباح.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:35 م
صدى البلد
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أحمد إبراهيم - عدسة \ عمرو سيد
وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار والذى يقام فى مسجد الصباح بمنطقة الهرم ليؤدى عليه صلاة الجنازة ويتم تشييع جثمانه الى مثواه الاخير. 

وحضر الجنازة عدد من الاهل والمقربين من الفنان الراحل الذى قدم العديد من الاعمال الفنية الجيدة. 

وتوفى صباح اليوم الفنان محمود عبد الغفار، حيث أعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاته عن طريق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بدأ محمود عبد الغفار مشواره الفني في الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون. 

ومن الأفلام التي شارك بها: "جذور فى الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام" وغيرها.

ومن المسلسلات التي شارك بها: "دموع فى عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، لا أحد ينام في الإسكندرية" وغيرها.

وشهد عام 2016 مشاركته فى مسلسل "سلسال الدم" حيث جسد دور "فخراني" في الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم".

كان آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار مسلسل "افراح القبة". 
وصول جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار إلى مسجد الصباح.. فيديو
وصول جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار إلى مسجد الصباح.. فيديو
وصول جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار إلى مسجد الصباح.. فيديو
وصول جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار إلى مسجد الصباح.. فيديو
وصول جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار إلى مسجد الصباح.. فيديو
وصول جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار إلى مسجد الصباح.. فيديو
وصول جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار إلى مسجد الصباح.. فيديو
وصول جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار إلى مسجد الصباح.. فيديو
وصول جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار إلى مسجد الصباح.. فيديو
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