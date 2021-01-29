جامعة حلوان استعدت لامتحانات منتصف العام الدراسي ..عميدا العلوم والصيدلة: تقسيم الطلاب على دفعات لمنع التزاحم .. والتعقيم والتطهير بشكل دائم لكل المنشآت التعليمية

* عميد صيدلة حلوان :

جاهزون لامتحانات منتصف العام الدراسي





* علوم حلوان :

مستعدون للامتحانات ونقوم بالتطهير باستمرار









يتساءل العديد من الطلاب على استعدادات الكليات لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 وذلك بعد أن أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الاعلى الجامعات على إقامتها فى موعدها المحدد لها بعد إجازة منتصف العام الدراسي والتي تنتهي فى 20 فبراير 2021 .





قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلية بجامعة حلوان، ان الكلية على أهبة الاستعداد لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي الجامعي 2020/2021 واننا أصبح لدينا خبرة فى التعامل مع الامتحانات فى اجواء فيروس كورونا من تعاملنا مع الامتحانات لطلاب الفرق النهائية فى العام السابق .





وأوضح سرور فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية قامت بتقسيم أعداد الطلاب على ثلاث فترات لعدم حدوث أي تزحام او تكدس الطلاب أثناء الخروج والدخول الى لجان الامتحانات وان الكلية قد قامت بتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات لمنع الكثافات الطلابية داخل اللجنة حيث تم تقليل العدد داخل اللجنة الى النصف لضمان تباعد الطلاب وذلك فى إطار الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب .





أقرأ أيضا : جامعة القاهرة تتقدم 117 مركزا في التصنيف الإسباني ويبومتركس



وأشار عميد كلية الصيدلية الى أن الكلية فرضت على العاملين والمراقبين والمتواجدين فى الكلية ارتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة ،والقيام بالتعقيم والتطهير تتم بشكل دورى فى الكلية وأن لجان الامتحانات يتم التطهير والتعقيم بها قبل وبعد الامتحانات و ذلك لتلاشى أى إصابات بفيروس كورونا .





وطلب الدكتور سامح سرور الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا فى أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات بالكلية وأشار ان الكلية سوف يتم توفير مطهرات أمام لجان الامتحانات لتعقيم الطلاب قبل الدخول إلى اللجنة .





ومن جانبه قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، أن الكلية مستعدة لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 فى موعدها كما تقرر من المجلس الاعلي للجامعات وأنه قد تم الانتهاء من إعداد الجداول وإعلان ومواعيدها لجميع فرق الكلية المختلفة





والفت الدكتور عماد أبو الدهب أن كلية العلوم على أتم الاستعداد لإقامة أمتحانات منتصف العام الدراسي حيث قامت الكلية بإجراء العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب حدوث أى إصابة بفيروس كوفيد 19 (كورونا )





ونوه عميد كلية العلوم إلى أن الكلية قامت بتقليل أعداد الطلاب فى كل لجنة امتحان وذلك لتلاشى الزحام والتكدس وان الكلية قد قامت بزيادة أعداد لجان الامتحانات لاستيعاب جميع طلاب الكلية، وأن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية فى المدرجات وفى قاعات الكلية وذلك للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





أقرأ أيضا :

وشدد الدكتور أبو الدهب، أنه قد أصدر تعليمات بالتشديد والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد وعدم التزاحم و ارتداء الكمامات لطلاب الكلية والعاملين بها وان كلية العلوم يوجد لديها إمكانية عمل المواد المعقمة بكل سهلة عن طريق دكاترة الكلية وإعضاء هيئة التدريس .





وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة ، كما أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي .



