إنفلونزا الخنازير مستمرة.. خبير يفجر مفاجأة عن حقيقة اختفاء الفيروسات

قال الدكتور محمد حسن المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن الفيروسات لا تختفي، موضحا أن "أنفلونزا الخنازير" لم تختف، وفيروس كورونا موجود منذ قديم الأزل.





وأضاف المنيسي، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز"، أنه لا داعي للقلق، وستزول أزمة كورونا، كغيرها من أزمات فيروسية قديمة.





وتابع: اللقاحات الحالية آمنة بنسبة 100% وفعالة، وجميعها خاضعة لتجارب مسبقة، وموافقة من منظمة الصحة العالمية.





وفي سياق آخر، أجرى فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية، المكلف بالتحقيق في مصدر ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، زيارة إلى مستشفى ووهان، التي استقبلت مرضى كورونا في الأيام الأولى من المرض.





وتعتبر تلك هي الزيارة الميدانية الأولى لخبراء الصحة العالمية إلى المستشفى، بعد قضائهم، أسبوعين من العزل الصحي، فيما قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن الزيارات التي سيجريها الخبراء ستقتصر فقط على تلك التي سينظمها المسؤولون الصينيون بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا، وفقًا لوكالة "رويترز".