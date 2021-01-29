بتر ذراع عامل أثناء درس قش الارز بـ الدقهلية

أصيب عامل زراعي بقرية " الدنابيق " مركز المنصورة ، ببتر بالذراع اليمنى ، بعدما جذبته ماكينه دراس قش الأرز أثناء عمله بأرضه الزراعيه.









ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول " محمد السيد سالم حسن " 35 سنة ، عامل ، ومقيم قرية " الدنابيق " مركز المنصورة مصابا ببتر بالذراع اليمنى ( إدعاء حادث عارض).





أنتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة وبالفحص وسؤال شقيقه "هاني السيد سالم حسن " ۳۰ سنة عامل ، ومقيم بذات القرية