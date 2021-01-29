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حوادث

بتر ذراع عامل أثناء درس قش الارز بـ الدقهلية

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:19 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصيب عامل زراعي بقرية " الدنابيق " مركز المنصورة ، ببتر بالذراع اليمنى ، بعدما جذبته ماكينه دراس قش الأرز أثناء عمله بأرضه الزراعيه.


ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول " محمد السيد سالم حسن " 35 سنة ، عامل ، ومقيم قرية " الدنابيق " مركز المنصورة  مصابا ببتر بالذراع اليمنى ( إدعاء حادث عارض).

 أنتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة  وبالفحص وسؤال شقيقه "هاني السيد سالم حسن " ۳۰ سنة عامل ، ومقيم بذات القرية
قرر بأنه اثناء قيام شقيقه بالعمل على ماكينة دراس قش الأرز بارضة الزراعية جذبت الماكينة يده وحدثت إصابته ، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۲۱۸  لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة .
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